Cagliari-Sassuolo, Zenga infuriato a ‘Sky’ sulla questione ‘Cigarini’

L’allenatore dei sardi, Walter Zenga, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky‘ dopo il pareggio interno contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi.

Le parole di Zenga dopo Cagliari-Sassuolo

Terminata la partita tra Cagliari e Sassuolo sul risultato di 1-1, il tecnico rossoblù Walter Zenga ha parlato davanti alle telecamere di ‘Sky’. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione: “Abbiamo giocato contro una grande squadra, con noi non sono riusciti a creare nessuna occasione. Hanno segnato su calcio d’angolo su una nostra disattenzione. Nel secondo tempo con l’espulsione di Carboni, i ragazzi hanno reagito alla grande e hanno conquistato un punto importante dal mio punto di vista. Riconoscere che una squadra sta meglio di te è un atto di umiltà. Sono sicuro che i miei ragazzi avrebbero meritato di più. Il Sassuolo ha un grande allenatore, fa giocare bene la sua squadra. Hai poco tempo per preparare una partita, visto che qui si gioca ogni tre giorni. Ho i calciatori contati in questo momento, visto che a centrocampo siamo davvero pochi. Il nostro obiettivo è quello di superare i 47 punti dell’era Giulini, abbiamo ancora 4 partite da disputare, vediamo come andrà a finire. Cigarini? Non è successo nulla, quello che succede nello spogliatoio rimane nello spogliatoio. Carboni? Ha dimostrato che può giocare in Serie A, non deve prendere ammonizioni inutili“.

