Cagliari-Sassuolo 0-1: gol di Caputo – LIVE

Cagliari e Sassuolo si danno battaglia in un anticipo dal sapore di Europa: di seguito la cronaca ed il tabellino dalla redazione di calciomercato24.

La cronaca testuale di Cagliari-Sassuolo: il risultato è di 0-1

Si sblocca la gara al 12′, grazie ad un’altra rete di Ciccio Caputo. Il gol nasce da un calcio d’angolo battuto a rientrare, deviazione di Faragò sul primo palo e sul secondo è pronto a intervenire per la deviazione in porta Caputo

Al 19′ ancora Caputo pericoloso, questa volta prendendo il tempo ai difensori a centroarea sul cross di Traore. Stacca di testa ma non inquadra, azione però fermata per fuorigioco. Tutta la prima frazione, è di stampo neroverde: Zenga aveva preparato una gara di rimessa, trovandosi invece a dover rincorrere praticamente da subito.

IN AGGIORNAMENTO

Il tabellino

Gol: 12′ Caputo (S)

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Carboni; Faragò, Nandez, Birsa, Rog, Mattiello; Pereiro, João Pedro. All. Zenga

SASSUOLO (4-3-3): Pegolo; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Djuricic, Locatelli, Traore; Haraslin, Caputo, Boga. All. De Zerbi

Ammoniti: Carboni (C), Faragò (C)