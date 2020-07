Barcellona, Setien fatto fuori da Messi: arriva il sostituto

Il Napoli potrebbe non ritrovarsi il Barcellona di Quique Setien nel ritorno degli ottavi di Champions League. Il tecnico è in rottura con calciatori e forse anche la società spagnola. Arrivato nel corso della stagione dopo l’esonero di Valverde, l’allenatore ha poi perso il campionato e le prestazioni della squadra continuano a deludere. Nonostante questo però nelle ultime ore sono arrivate le sue parole, dove spiega di aver avuto il sostegno della società e la conferma di restare.

Barcellona, Setien fatto fuori da Messi

Il Barcellona non piace a Messi e compagni che però chiedono di cambiare, soprattutto in vista degli ottavi di finale di Champions League che si giocheranno ad agosto contro il Napoli. L’attaccante argentino non vuole chiudere in malo modo anche la stagione di coppa europea. Intanto è sicuro che Setien non sarà il prossimo anno l’allenatore del Barcellona. Scelto il sostituto.

Come riportato dalla Spagna con Don Balon, arriverà la clamorosa scelta già dalla prossima settimana. Pare che il Barcellona e Messi avrebbero scelto come prossimo allenatore Marcelo Gallardo. L’attuale tecnico argentino è legato al River Plate con un contratto fino al 2021. Gallardo guida il suo attuale club dal 2014. Tra i tanti titoli vinti ci sono due Copa Libertadores, la prima nel 2015 e l’altra nel 2018.