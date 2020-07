Atalanta, infortunio Ilicic: arriva l’annuncio di Gasperini

Ha trovato un punto quest’oggi l’Atalanta, l’Hellas a Verona è riuscita a fermare la squadra bergamasca, attraverso una buona prestazione.

Atalanta, infortunio Ilicic: condizioni e tempi di recupero

Non arrivano buone notizie dopo la partite e sono legate alle condizioni di Josip Ilicic. Il calciatore ha subito un infortunio, che non gli ha permesso di giocare nelle ultime uscite del club bergamasco. Anche oggi assente ed è stato proprio Gian Piero Gasperini, tecnico della Dea, a svelare le sue condizioni al margine della sfida giocata al Bentegodi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, “spauracchio” Guardiola: piomba sul nerazzurro

Le parole di Gasperini sull’infortunio di Josip Ilicic

Preoccupano le condizioni del talento sloveno che, anche oggi, non ha preso parte al match dell’Atalanta. Quelle che seguono, sono le parole di Gian Piero Gasperini ai microfoni di Sky Sport, che svelano le condizioni di Josip Ilicic, tenuto fuori dal tecnico per un infortunio.

“Josip avrà tutto il tempo a sua disposizione per recuperare, ma al momento non ha condizione adatta, deve riprendersi. Non lo so quando tornerà, non so quanto resterà fuori. Al momento è tutto un’incognita, vedremo”.

Sulla condizione dell’Atalanta e sui quarti di finale da giocare contro il Paris Saint-Germain: “Non eravamo brillantissimi, ma erano comunque le 17 e 15, ci può stare. Per me siamo da ritmo scudetto in questo girone di ritorno. PSG? Ci pensiamo, è ovvio. Lavoriamo per arrivare pronti”.