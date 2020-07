Torino, caos negli spogliatoi: scontro tra i due senatori

Torino, De Silvestri e Sirigu: scontro tra i due senatori, ecco cos’è successo dopo la vittoria con il Genoa

Non c’è un clima sereno nell’ambiente granata e ne è la prova la news che arriva dal mondo Torino. I colleghi di Tuttosport raccontano lo scontro di Lorenzo De Silvestri e Salvatore Sirigu, venuto fuori a seguito della vittoria del Torino sul Genoa. Nonostante i tre punti, ottenuti nella serata di ieri, a De Silvestri non sarebbe piaciuto l’atteggiamento del suo compagno di squadra. C’è sempre più caos all’interno del Torino, con la situazione in classifica che non piace ai tifosi granata che forse si aspettavano qualcosa in più in questa stagione.

Torino, scontro dopo la vittoria contro il Genoa: clima non felice all’interno del club granata

Come riportano tra le colonne del quotidiano piemontese, il Torino sarebbe venuto fuori dalla situazione di fondo classifica, ma non dalla burrascosa sua situazione interna. Al centro delle polemiche c’è sempre Urbano Cairo e alcuni tifosi si sono riunito all’esterno dello stadio per alternare cori contro alla stessa società, a quelli di sostegno ai calciatori. A proposito di quest’ultimi però, la situazione non è serena all’interno degli spogliatoi. Il motivo riguarda una discussione venuta fuori dopo la vittoria contro il Genoa. Salvatore Sirigu si è diretto negli spogliatoi al triplice fischio, cosa che non è piaciuta a Lorenzo De Silvestri, che avrebbe voluto tutti in campo a festeggiare i tre punti. Negli spogliatoi, infatti, sarebbero stati entrambi protagonisti di una discussione.