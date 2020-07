SPAL, Di Biagio: “Rigore netto, il calcio è finito così”

SPAL-Inter, termina 0-4 a Ferrara. Al termine della partita ci sono le parole di Luigi Di Biagio a DAZN dopo la sconfitta.

SPAL-Inter, le parole di Di Biagio

“Partita diversa rispetto le altre, voleva dire tanto per noi. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo con una grande squadra, ma quando vai in svantaggio con le grandi poi diventa molto difficile recuperare. E’ diventata dura dopo la traversa e l’episodio del rigore, i ragazzi non meritavano questa dura sconfitta. Dobbiamo rimettere a posto tante cose in queste ultime giornate. Forse il nostro stimolo deve essere quello di non arrivare ultimi ora. Il rigore era netto, non c’è assolutamente bisogno di continuare a parlarne seno il calcio è finito. Ho parlato con Conte e il quarto uomo al momento, ma è stato solo un dibattito di campo finito poi la”.

LEGGI ANCHE >>> Sintesi SPAL-Inter 0-4