Inter, Conte: “Eriksen è timido, deve lavorare come tutti. Terrei Sanchez”

SPAL-Inter, termina 0-4 a Ferrara. Al termine della partita ci sono le parole di Antonio Conte a DAZN dopo la vittoria.

SPAL-Inter, le parole di Conte

“Per noi era importante dare un segnale di continuità e di convinzione. La SPAL si è dimostrata un avversario tosto finché è stata in partita. Noi abbiamo dimostrato di mettere l’ipoteca finale con determinazione e voglia. Eriksen sta lavorando tanto per entrare in determinati meccanismi. Sta alzando il tasso di qualità e pressing, ha fatto una grande partita oggi. Si sta impegnando al massimo per ambientarsi in un campionato diverso. Soddisfatto dei gol, lavoriamo tanto per questo. Eriksen è timido, va bene così, ma certe volte deve deve essere più cattivo e lavorare come fanno tutti. La squadra è cresciuta tanto post Covid, stiamo segnando tantissimi, sono molto di più di sempre e stiamo avanti a tutti. Concediamo qualcosa in più sicuramente, ma possiamo lavorarci. Abbiamo voluto fortemente Sanchez, nonostante veniva da stagione poco positive. Peccato che si è fatto male per quasi tutta la stagione. Averlo in futuro? Chiedete alla società, è un calciatore totalmente ritrovato”.

