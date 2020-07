Roma, caos Zaniolo: ecco cosa sta succedendo

Roma, scoppia il caos anche intorno a Nicolò Zaniolo. Come riportato da Tuttosport, nella capitale non tira una buona aria.

Roma, caso Zaniolo per Fonseca

Con la Champions volata via (almeno via campionato) e un quinto posto da difendere per evitare i preliminari nella prossima stagione di Europa League, a Trigoria sono tanti i musi lunghi.

Prima le esclusioni di Kluivert (scelta tecnica) e Under, poi la reprimenda anche a Zaniolo. Ora a Roma chi rende gioca. C’è stato un cambio di rotta con Fonseca che era cominciato a gennaio con l’addio a Florenzi.

Ma non solo, anche la mancata esultanza di Dzeko dopo il gol decisivo per il terzo successo di fila, fa rumore. Edin non sta gradendo le indiscrezioni sul suo futuro e la volontà della Roma di mandarlo via a causa del suo ingaggio (7,5 milioni a stagione). Deluso è dir poco, anche alla luce del suo coinvolgimento in prima persona quando, in pieno lockdown, era stato uno dei promotori del taglio dello stipendio.

Roma, Zaniolo ora va via?

Con questo scenario all’orizzonte, una fuga dalla capitale anche per Zaniolo, oltre che per Dzeko, non sembra più così impossibile. Sul calciatore resta forte l’interesse della Juventus che tuttavia in questo momento non avrebbe la disponibilità per pagare i 60 milioni chiesti dalla Roma.