Premier League: gli 8 gioielli low cost (FOCUS CM24)

Il mercato internazionale entra sempre di più nel vivo, e nel corso di queste ultime settimane, la principali squadre di ogni campionato si stanno attivando per rinforzarsi. La nostra Serie A è senza dubbio la più attiva, e spesso capita che si vada a fare spese all’estero, specie in Premier League. Questi gli 8 gioielli del campionato inglese, low cost.

Premier League: 8 giocatori interessanti e poco costosi

Brandon Williams– Classe 2000 del Manchester United, il terzino inglese è riuscito a mettersi in mostra, seppur con poche apparizioni, sotto la guida di Solskjaer. Giocatore rapido e molto tecnico, con il guizzo dell’assist. Cresciuto nel settore giovanile dei Red Devils, Williams è adesso una possibile arma in più per la sua squadra, e la sensazione è che possa avere un futuro roseo davanti a lui. Prezzo: 15 milioni.

McTominay– Classe 96 e ben 80 presenze con lo United, McTominay è riuscito soprattutto in questa stagione a darsi credibilità in Premier League. Il centrocampista scozzese si è reso protagonista di ottime giocate quest’anno, ed è risultato spesso utilissimo soprattutto grazie alla sua grande duttilità: è capace di giocare mediano, mezz’ala, e all’occorrenza anche da trequartista. E’ paragonato a Carrick, ed è diventato in poco tempo un beniamino dei tifosi. In quest’annata ha totalizzato 5 reti. Prezzo: 20 milioni.

Dendoncker– Se in Serie A abbiamo Milinkovic-Savic, in Premier League hanno Dendoncker. E’ chiaro, il paragone può anche non starci, ma la potenza fisica del centrocampista belga ricorda vagamente il serbo della Lazio. L’ex Anderlecht è diventato un giocatore imprescindibile per Espirito Santo al Wolverhampton, ed ha raccolto la stima di diverse pretendenti. Abile sia da centrocampista che da centrale di difesa, il calciatore è stato spesso accostato anche alla Serie A. Prezzo: 15-20 milioni.

Brewster– Giovanili del Chelsea, ma ora tutto del Liverpool. Il giovane classe 2000′ ha già esordito con Klopp, e si è reso partecipe di grandissime prestazioni e successi con la Nazionale Under 17 della sua Nazione. Ora è in prestito allo Swansea, ma il suo talento ha già colpito i Reds, i quali potrebbero richiamarlo per la prossima stagione. Può giocare sia da punta centrale che da seconda punta, quest’anno in Championship ha segnato 9 gol. Prezzo: 6 milioni.

Wilson– Una gavetta importante quella di Wilson, che lo scorso anno è riuscito a mettersi in mostra con la maglia del Derby County. Prestazioni che gli sono valse la stima di Klopp, con un Liverpool che ne detiene il cartellino. Ala, seconda punta ed esterno, magari anche falso nueve. Classe 97, in prestito al Bournemouth, e un talento tutto da scoprire per il ragazzo gallese, il quale è chiamato ad esplodere da qui a molte breve. Prezzo: 16-17 milioni.

Dean Henderson– Non è di certo facile fare il portiere in Premier League, specie in una neo promossa come lo Sheffield. Eppure Henderson ha conquistato tutti, rendendosi protagonista di una stagione ottima tra i pali delle Blades. 27 presenze quest’anno, non molti gol subiti, e un futuro allo United quasi assicurato. Ebbene si, perchè i Red Devils ne sono i proprietari, con un De Gea difficile da scalzare, ma da cui potrebbe imparare moltissimo. L’estremo difensore classe 97 è destinato a conquistare anche la Nazionale Inglese. Prezzo: 14 milioni.

Reece James– Terzino di spinta, veloce, e con margini di miglioramento che definire ampi sarebbe un eufemismo. Il classe 2000 inglese ha fatto la fortuna del Chelsea in questa stagione, ed è riuscito spesso a conquistarsi diverse maglie da titolare sotto la guida di Lampard. L’ex Wigan ha collezionato ben 30 presenze stagionali, dimostrandosi un talento cristallino. Prezzo: 19 milioni.

Che Adams– Attaccante inglese in forza al Southampton, e con diversa esperienza nella serie inferiori inglesi. Adams ha giocato nel Birmingham prima di approdare in Premier League, dove nonostante i pochi gol, è riuscito comunque ad attirare l’attenzione da parte di molti. Centravanti, anche ala, molto veloce e rapida, con un buon senso del gol. Indubbiamente siamo di fronte ad un ragazzo interessante, specie per la sua tenera età (24 anni). Prezzo: 9-10 milioni.

Di: Christian Mattera