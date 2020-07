Oroscopo di domani 18 luglio: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo sabato.

Oroscopo Paolo Fox 18 luglio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Domani e nei giorni seguenti sarete molto agitati. Basterà un attimo per ritrovarsi a litigare con toni accesi. Provate a gestire lo stress facendo qualcosa che vi appassione, potreste trovare la cura adatta ai malanni del momento.

Toro. Sarà un weekend ricco di sorprese e di felicità. Ora è tempo di fare chiarezza in amore e badare al lato meno complicato delle situazioni. Le relazioni di lunga durata pronte e desiderose di fare un passo in più. Ciò che conta, in ogni caso, è voler chiarire cosa si prove adesso.

Gemelli. Venere resterà nel vostro segno fino al 7 agosto: dovreste approfittarne per agire in amore, per riavvicinare una persona distante da tempo. Occhio alle bugie che potranno raccontarvi, non vi fidate ciecamente di chi vi circonda.

Cancro. La Luna sarà nel vostro segno porterà miglioramenti con i sentimenti. Vi converrebbe dedicare i prossimi due giorni all’amore, dare libero sfogo alla passione che sentite. Chi è in sintonia con il partner in questo momento, si sentirà libero di esprimere tutto il trasporto che prova nei suoi confronti.

Leone. Domani e domenica sarete molto pensierosi. Il fine settimana non darà grandi novità sul lavoro, ma potrà regalarti qualche emozione in più in amore. Le coppie che lo vorranno, potranno pensare all’eventualità di fare un figlio o di convolare a nozze.

Vergine. Nel weekend che sta per iniziare sarete più riposati e sereni, dopo due giorni piuttosto complicati. Lasciate andare tutti i pensieri negativi che hai nei confronti degli altri e di dedicare più spazio all’amore, perché potreste viverlo in maniera decisamente più tranquilla.

Oroscopo di domani: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Nel fine settimana avrai la Luna in opposizione: questo vorrà dire rischiare di discutere per il rischio di non essere capiti. Chi vi sta accanto non capisce realmente cosa provate e ciò vi farà pesantemente innervosire: sarà questo il motivo di una discussione.

Scorpione. Dovreste sfruttare questo weekend e non restare con le mani in mano. Si prospettano giornateinteressanti. Qualcuno potrebbe prendere una decisione molto importante per il futuro. State per cominciare un periodo di profondo cambiamento in ambito lavorativo.

Sagittario. Domani sarete più determinati ad abbreviare le distanze in amore. Agosto sarà ancora migliore per la ricerca dell’armonia. In questi giorni state provando ad avviare un progetto importante per l’autunno.

Capricorno. Sarete molto pensierosi. Nelle prossime ore sarete così turbati che chi proverà a mettere in discussione le vostre parole o i vostri sentimenti potrebbe farvi saltare in un secondo. Vi converrà fare ben poco nei prossimi due giorni, giusto lo stretto indispensabile.

Acquario. Saranno giorni molto stressanti, dovete cercare di tenere duro. Adesso siete come una pentola che bolle. In amore ci vorrà tanta prudenza.

Pesci. Domani e domenica saranno due giornate di recupero. Gestire la vita sentimentale è cosa ardua: spesso emergono tensioni profonde o gravi problemi da risolvere. A volte perfino dei tradimenti. Capire cosa senti in cuor vostro sarà molto complicato, ma dovrete provare a farlo.

