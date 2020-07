Ottime notizie per il tecnico dei giallorossi, Paulo Fonseca. Il calciatore è tornato ad allenarsi con i suoi compagni dopo l’infortunio.

Ritorna Smalling. In campo contro l’Inter?

Paulo Fonseca può tornare finalmente a sorridere. Non per le tre vittorie consecutive dei suoi ragazzi (contro Parma, Brescia ed Hellas Verona), ma perché è ritornato ad allenarsi il titolare della difesa, Chris Smaling. Nella gara giocata fuori casa contro il Napoli del 5 luglio, il nazionale inglese aveva accusato un forte dolore all’adduttore. Dopo 30 minuti di gioco dovette uscire dal campo, facendo spazio al suo compagno di reparto Federico Fazio. Oggi pomeriggio si è allenato con il resto della squadra.

Molto probabile una sua convocazione per il match di domenica sera contro l’Inter di Antonio Conte. Il tecnico portoghese però non avrà ancora a disposizione Fazio, Santon e Mirante che si sono allenati a parte.

Parla Pau Lopez: “Contro i neroazzurri massima concentrazione”

Ha parlato anche il portiere titolare della Roma, Pau Lopez. Lo spagnolo, ex Betis, in un’intervista si è soffermato sul match che vedrà la sua squadra affrontare l’Inter: “Sarà una partita molto difficile da affrontare. Sono molto forti in attacco. Alla mia difesa chiedo la massima concentrazione. Dobbiamo disputare la stessa partita che facemmo all’andata, molti ci davano per sconfitti ma alla fine riuscimmo a disputare una grande partita. Dobbiamo assolutamente vincere“.