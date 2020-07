Brutte notizie per il tecnico degli scaligeri, Ivan Juric. L’allenatore potrebbe aver perso, per tutta la stagione, il suo giocatore chiave.

Lesione di primo grado per Kumbulla. Le condizioni

Pessime notizie per Ivan Juric. Il suo difensore centrale, Marash Kumbulla, nel match contro la Roma perso per 2-1 si è infortunato gravemente. Questo il comunicato ufficiale dell’Hellas sul proprio sito: “Gli esami strumentali e le visite specialistiche cui si è sottoposto questa mattina Marash Kumbulla, hanno evidenziato una lesione al primo grado al bicipite femorale della coscia destra. I tempi di recupero, per il momento, sono ancora da valutare“.

Contro l’Atalanta, al posto del giovane albanese, dovrebbe essere schierato dal primo minuto Amir Rrahmani, futuro difensore del Napoli di Gennaro Gattuso, a partire dalla prossima stagione.

Intanto Pessina parla del suo futuro: “Voglio pensarci con calma, non c’è fretta“

Contro la Roma è andato a segno accorciando le distanze, ma non è bastato per evitare la sconfitta alla sua squadra. Stiamo parlando di Matteo Pessina, centrocampista giallobù in prestito dall’Atalanta. Già, proprio i bergamaschi che affronteranno domani i ragazzi di Juric: “Sarà una partita particolare per me. Il mio futuro? Sinceramente non ci sto pensando, quando deciderò il tutto lo farò con calma. Per ora il mio obiettivo è quello di concludere alla grande questo campionato“.