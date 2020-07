News Cagliari, Zenga: “Nainggolan assenza pesante per domani”

Conferenza per il tecnico del Cagliari, Walter Zenga. Domani sera i sardi affronteranno la rivelazione Sassuolo guidata da Roberto De Zerbi.

Zenga: “Contro la Samp incidente di percorso“

Domani alle 19:30 i ragazzi di Walter Zenga affronteranno i neroverdi di Roberto De Zerbi, reduci dal pareggio casalingo contro la Juventus. Queste le parole del tecnico dei rossoblù in conferenza: “Nainggolan? E’ un giocatore importantissimo, di certo non lo scopro io. Andiamo avanti con 14/15 giocatori a disposizione fino alla fine del campionato. Pereiro? E’ una possibilità che possa prendere il posto di Radja. Per quanto riguarda Pellegrini vi confermo che la sua stagione finisce qui.

La partita di Genova? E’ stato un incidente di percorso, ci può stare una sconfitta. Ma confermo che non è stata la mia peggior partita da quando alleno qui. Abbiamo avuto un paio di occasioni, ma non è bastato. Sassuolo? Ottima squadra, gioca un grande calcio e il suo mister mi piace molto“.

Zenga non si accontenta: “Nemmeno quando vinco sono felice“

“Pretendo sempre il massimo da me stesso, anche quando vinco non mi accontento facilmente. Futuro? Se non rendi bene nel presente è inutile anche parlarne. In attacco contro il Sassuolo? Ho tre validi punte: Joao Pedro, Simeone e Paloschi. Stesso domani deciderò. In difesa abbiamo tutti gli uomini a disposizione, chi starà meglio fisicamente scenderà in campo“.