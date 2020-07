Conferenza per il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic. Domani sera i rossoblù affronteranno il Milan di Stefano Pioli.

Mihajlovic: “Rammarico per i troppi punti persi“

Domani sera alle 21:45 gli uomini di Mihajlovic affronteranno i rossoneri di Stefano Pioli, reduci dalla vittoria contro il Parma per 3-1. Il tecnico serbo in conferenza ha dichiarato: “Abbiamo perso troppi punti per strada. Ad esempio con Cagliari, Parma e Napoli abbiamo racimolato tre punti quando durante la partita abbiamo creato molto. E’ sempre la solita storia: quando giochi bene non riesci a vincere. I ragazzi, in ogni match, danno sempre il massimo. Mancano ancora molte partite, vediamo cosa succederà già da domani.

Mercato? Inutile parlarne ora, non ha senso. Parleremo di calciomercato quando il campionato sarà finito. Tutti i miei giocatori sono sotto esame. Chi merita rimane, chi non merita può anche andarsene. Europa? Ci abbiamo provato, ma non è bastato. La società dovrà dirmi quale dovrà essere l’obiettivo per la prossima stagione“.

Ancora Mihajlovic: “Vi racconto come è nata l’amicizia con Ibra“

“Quando militavo nell’Inter e lui nella Juventus abbiamo sempre litigato in campo. Poi quando è arrivato in neroazzurro abbiamo fatto amicizia grazie alla nostra lingua slava. Lui l’anno prossimo qui da noi? Non so cosa accadrà, spero solo che domani possa chiudere un occhio durante la partita, che abbia pietà di un povero malato (ride). Scherzi a parte, a prescindere da tutto, l’amicizia con Zlatan durerà ancora“.