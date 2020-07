Conferenza prepartita per il tecnico dei bergamaschi, Gian Piero Gasperini. Domani pomeriggio l’Atalanta sfiderà l‘Hellas Verona di Ivan Juric.

Gasperini: “Juric un amico, spiace che non siederà in panchina domani“

Domani alle 17:15 gli uomini di Gasperini affronteranno la rivelazione Hellas Verona, reduce dalla sconfitta dell’Olimpico contro la Roma per 2-1. Gli scaligeri sono allenati da una vecchia conoscenza dell’allenatore di Grugliasco, l’amico e allievo Ivan Juric: “Mi dispiace molto che Ivan non potrà sedersi sulla panchina domani per squalifica, ci saremmo fatti una bella foto. Con il Verona sta facendo cose straordinarie, tatticamente siamo simili. Siamo stati insieme 8 anni, come calciatore e collaboratore.

Ricordo ancora quando ha allenato il Crotone, ha conquistato una promozione storica. Poi quando è passato al Genoa non è andata bene, ma non era facile in quel contesto“.

Ancora Gasperini: “Manca poco per la qualificazione in Champions“

L’aritmetica dice che alla squadra neroazzurra mancano ancora due punti per la qualificazione in Champions. Lo sa bene il tecnico degli orobici: “Affronteremo una squadra difficile. E’ vero che mancano ancora due punti per la qualificazione in Champions League. Speriamo di raggiungere al più presto questo obiettivo, magari ci possiamo togliere degli sfizi più avanti. L’importante nella vita è avere degli obiettivi. Dobbiamo disputare ancora cinque partite, poi saremo pronti anche per la Final Eight di Lisbona“.