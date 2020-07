Milan-Bologna, conferenza Pioli: “Ora siamo squadra. Su Ibrahimovic…”

Milan-Bologna, la conferenza stampa di Stefano Pioli

Ha parlato in conferenza stampa, il tecnico dei rossoneri, Stefano Pioli. Alla vigilia di Milan-Bologna, lancia pubblicamente il suo Milan verso l’obiettivo Europa League. Ha intenzione di continuare la sua scalata e, per farlo, toccherà battere un Bologna in formissima, che ha messo in difficoltà anche il Napoli nell’ultima uscita al Dall’Ara. E’ proprio di questo e di molto altro che Stefano Pioli parla nella sua conferenza stampa, nel giorno di vigilia della sfida di San Siro.

Le parole di Pioli

Sulla classifica: “Non c’è bisogno di appenderla di nuovo a Milanello, tutti sanno cosa stiamo facendo e cosa vogliamo. Contano queste prossime cinque partite, perché dobbiamo continuare a fare più punti in classifica, per centrare il nostro obiettivo”.

Su Kessiè e Calhanoglu: “Loro sono due calciatori dalle grandi capacità, sono intelligenti e sanno interpretare diverse situazioni di gioco. Nel calcio moderno bisogna saper leggere alcune questioni di campo”.

Dove le cose sono cambiate di più? “Il lavoro che è stato fatto è un lavoro continuo, non poteva dare certi risultati subito. In passato abbiamo fatto delle buone partite, il nostro handicap è stato non concretizzare le occasioni. Ora siamo squadra

Sul Napoli e la situazione in classifica: “Loro sono davanti a noi, dobbiamo inseguire”.

Sul Bologna: “Mihajlovic al Bologna sta facendo un ottimo lavoro, la sua squadra è sempre ben messa in campo. Proveranno a limitarci”

Su Ibrahimovic: “L’allenamento di oggi e quello di domani saranno fondamentali per capire come verrà impiegarlo. Zlatan si sente bene”.