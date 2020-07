Inter: infortunio Lukaku, ecco quando torna il belga

L’Inter lavora per far tornare in forma Lukaku. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante belga non è ancora al top.

Inter: i tempi di recupero di Lukaku

La convincente vittoria sulla Spal, il secondo posto in classifica e il distacco dalla Juventus hanno riacceso l’entusiasmo a Milano.

Tuttavia le buone notizie per l’Inter di Antonio Conte non sono ancora finite. I nerazzurri in questo finale di stagione potrebbero poter puntare anche su Romelu Lukaku, alle prese con una contrattura rimediata contro il Verona.

L’attaccante belga era rimasto alla Pinetina ad allenarsi, e le sue condizioni sono in costante miglioramento. Lo staff medico di Antonio Conte spera di poter recuperare il calciatore per la gara contro la Roma.

Ad oggi il guaio sembra in via di smaltimento, ma Conte non ha voluto correre rischi. Tra oggi e domani si capirà se Big Rom ci sarà, magari anhe dal primo minuto. Verrà fatto il punto della situazione nel pomeriggio, visto che la squadra tornerà a Milano in mattinata.

La situazione degli altri infortunati

Un’altra buona notizia potrebbe essere quella del rientro di Nicolà Barella, per cui, però, è più probabile una partenza in panchina. L’ex-Cagliari si è fermato per una distrazione muscolare agli adduttori della coscia destra, durante la partita contro il Bolgona. Ancora fuori Sensi e Vecino.