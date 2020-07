Inter, c’è Pochettino al posto di Conte? Occhio alla Juventus

L’Inter pensa ad un cambio in panchina, come è noto le prestazioni dei nerazzurri nell’ultimo periodo non hanno entusiasmato proprio nessuno, per questo motivo anche Antonio Conte è ora in bilico.

Inter, Conte rischia il posto?

Il tecnico salentino, nonostante gli investimenti, non è riuscito a rimanere agganciato alla Juve che, nonostante la fatica post-ripresa, è ora a +6 sui nerazzurri per lo scudetto a 5 gare dalla fine.

Per questo motivo l’Inter potrebbe anche decidere di dire addio ad Antonio Conte. Secondo il Daily Telegraph, il club nerazzurro starebbe pensando a Pochettino come alternativa.

Inter, su Pochettino c’è anche la Juventus

Ma non è finita, perchè l’indiscrezione che arriva dall’Inghilterra sarebbe clamorosa. Anche la Juve starebbe pensando all’ex allenatore del Tottenham.

Dunque, le ude formazioni italiane starebbero entrambe pensando di sostituire i propri allenatori, Maurizio Sarri e Antonio Conte, con Mauricio Pochettino.

Pochettino, attualmente senza squadra, potrebbe accendere un derby d’Italia sul mercato se entrambe le compagini decidessero di cambiare allenatore al termine della stagione. A Torino, infatti, anche le quotazioni di Sarri stanno calando nonostante lo scudetto oramai in tasca. Il bel gioco offerto a Napoli, in bianconero non si è mai visto e molti sono sarebbero già pentiti della scelta di allontanare Allegri per portare il toscano alla Juve. Solo la Champions League ora potrebbe cancellare tutti questi dubbi in maniera definitiva.