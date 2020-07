Calciomercato Roma, la stella valuta l’addio: c’è la Juventus

Nonostante pochi giorni fa abbia dichiarato il suo amore per la maglia giallorossa, pare che il talento abbia cambiato subito idea e sia pronto ad abbracciare la Vecchia Signora.

Zaniolo ci ripensa, vuole andare via

Ha recuperato dal grave infortunio subito a gennaio contro la Juventus. E’ ritornato in campo dopo mesi ed ha anche siglato un gol nella trasferta vittoriosa di Brescia. Ha giurato amore per la sua squadra, ma qualcosa è cambiato per il calciatore. Stiamo parlando di Niccolò Zaniolo, fantasista della Roma che non vuole più proseguire la sua avventura nella Capitale. Stando a quanto riporta ‘Sport Mediaset‘ dopo il match vinto contro l’Hellas Verona di mercoledì sera e la lite con il suo compagno di squadra Gianluca Mancini, l’ex Inter ha manifestato il suo malumore e la sua intenzione di cambiare aria alla fine del campionato.

Le parole nel post-partita del suo allenatore, Paulo Fonseca, non hanno di certo aiutato ad alzare il morale del giocatore. Intanto il calciatore prosegue gli allenamenti in vista dell’importante match di domenica sera contro l’Inter all’Olimpico.

La Juventus segue la vicenda

Non è un mistero che la Juventus di Agnelli sia interessata al nazionale azzurro. Già da qualche anno è in cima alla lista dei desideri del direttore sportivo bianconero, Fabio Paratici. Il club di Torino gli garantirebbe di giocare, da protagonista, la prossima Champions League.