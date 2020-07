Il calciomercato della Roma potrebbe soffrire la partenza di numerosi campioni: le casse non sono al sicuro e solo la cessione dei campioni potrebbe far respirare il club di Pallotta.

Calciomercato Roma, Dzeko via: le ultime

James Pallotta intende cedere il club ma farlo solo ad acquirenti sicuri. Al momento non ci sono trattative in corso per l’acquisizione del club giallorosso e quindi la squadra di Fonseca potrebbe soffrire l’addio di alcuni campioni dal lauto ingaggio. Se si cercherà in tutti i modi di trattenere Nicolò Zaniolo, è meno probabile la permanenza di Edin Dzeko, secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport. L’ex Manchester City guadagna 7,5 milioni di euro a stagione e potrebbe essere il primo sacrificato per la prossima stagione, per risparmiare in modo consistente sul monte ingaggio.

Juve e Inter alla finestra

Sul “Cigno di Sarajevo” è forte l’interesse di Inter e Juventus. I nerazzurri già in passato hanno provato l’assalto al bosniaco, salvo poi doversi arrendere al rinnovo con la Roma. Ora, però, le cose potrebbero cambiare. Resta un obiettivo di Antonio Conte, per le caratteristiche tecniche, tattiche e fisiche e potrebbe far molto comodo in vista della Champions League. Ma Dzeko piace molto anche alla Juventus che si appresta a dire addio a Gonzalo Higuain nella prossima stagione.

