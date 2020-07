Calciomercato: Pogba ha deciso dove vuole giocare

Manchester United, Pogba ha preso la decisione sul futuro

La Juventus è avvista, Pogba ha deciso dove giocherà nella prossima stagione. Dopo le tante voci arrivare nel corso del mercato di gennaio, il francese ora viaggia spedito verso la permanenza a Manchester.

Il centrocampista francese Paul Pogba sembrerebbe vicino alla permanenza alloUnited. Secondo quanto riportato dal The Sun, il calciatore avrebbe deciso che questa sarebbe la soluzione migliore per la sua carriera.

In accordo con la società e con il suo agente Mino Raiola, il campione del Mondo potrebbe presto rinnovare per 5 anni il suo contratto attualmente in scadenza nel 2021.

Del resto vista la crisi del calcio in questo periodo, nessuno avrebbe potuto garantire al calciatore lo stesso stipendio percepito attualmente a Manchester.

Juve e Real Madrid rassegnate

Sul calciatore da tempo c’erano due squadre: Real Madrid e Juventus. Tuttavia i due club dovranno molto probabilmente rassegnarsi all’idea di non poter arrivare al mediano dello United.

L’operazione, per costo del cartellino e stipendio, sarebbe stata troppo onerosa in questo momento per le casse bianconere. Il Real Madrid, invece, anche a causa del ridimensionamento dei trasferimenti imposto dalla Liga, non sarebbe potuto arrivare in estate al calciatore senza inserire contropartite tecniche che, tuttavia, non erano gradite al Manchester.

