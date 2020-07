Il vice-presidente dei bianconeri, Stefano Campoccia, ha parlato di uno dei suoi pezzi pregiati seguito proprio dal Napoli.

Campoccia dichiara: “Napoli-Udinese sarà un grande match“

Stefano Campoccia, vice presidente dell’Udinese, intervenuto ai microfoni di ‘Calcio Napoli 24 Live‘, ha parlato di Rodrigo De Paul, oggetto del desiderio di parecchie società in Serie A, tra cui proprio il Napoli di De Laurentiis. Non solo, ha parlato anche della gara che gli azzurri dovranno affrontare, domenica sera, proprio contro l’Udinese: “Mi aspetto una partita vera. La classifica del Napoli è piuttosto bugiarda, non merita di stare in quella posizione. Dopo il lockdown abbiamo giocato davvero bene, peccato per quei punti persi contro il Genoa e Torino.

Abbiamo grande fiducia nel nostro allenatore, Luca Gotti. E’ tornato ai suoi livelli anche Kevin Lasagna. Spero di assistere ad un grande match“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Stasera in TV calcio, tutte le partite in diretta di oggi venerdì 17 luglio

A proposito di De Paul: “Napoli, servono più di 35 milioni per prenderlo“

“Con il Napoli ci siamo trovati sempre bene a livello di calciomercato. Come gli affari Zielinski, Allan, Inler ed altri ancora. De Paul? Leggo cifre che non rispecchiano il valore reale del giocatore. Per prelevarlo dal nostro club servono più di 35 milioni di euro. E’ un top-player ed è un giocatore fondamentale perla nostra squadra, è pronto per il grande salto. Proprio al Napoli? I tifosi lo amerebbero e gli trasmetterebbero le giuste emozioni“.