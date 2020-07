Il calciomercato del Napoli potrebbe impreziosirsi di Darwin Núñez, attaccante dell’Almeria considerato, in patria, il ‘nuovo Cavani‘.

Calciomercato Napoli, agenti di Núñez in Italia

Lo ricorda per le movenze e per la fame che mostra in campo: Darwin Núñez, in Uruguay, è considerato il nuovo Cavani e il Napoli ha avviato i primi sondaggi per capire la fattibilità dell’affare. Stando a quanto riferisce calciomercato.it, l’attaccante uruguayo ha stupito già mezza Europa grazie ai numeri stagionali con l’Almeria, con cui sta cercando di conquistare la promozione in Liga. In Serie A piace a Napoli e alla Roma ma ci sono forti interessi anche dall’estero, con Wolfsburg e Southampton che hanno preso le prime informazioni a riguardo. Nei prossimi giorni sono attesi i suoi agenti in Italia, dopo essere già stati in Germania e un incontro con l’attaccante per capire come muoversi sul mercato.

Il valore di Núñez

L’attaccante classe ’99 ha messo a segno 15 reti in 29 partite in Liga2, portando il club andaluso a combattere per la promozione in Liga. L’Almeria, però, spara già altissimo per l’ex Peñarol: 20 milioni di euro. Il Napoli, resta in attesa di capire come muoversi per il giovanissimo attaccante e intanto resta fermo sui suoi passi: la priorità resta Osimhen ma Darwin Núñez stuzzica parecchio la dirigenza partenopea per il futuro.

