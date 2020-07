Calciomercato Napoli, tre big su un gioiello azzurro

Il Napoli continua il suo calciomercato, e pensa soprattutto a come blindare qualche gioiello. Nell’attuale rosa azzurra ci sono tantissimi giocatori di alto valore, ed è normale che numerose big cerchino di tentare un assalto. La squadra partenopea intanto è molto attenta alla situazione legata a Koulibaly.

Ultime Napoli: corta a tre per Koulibaly

Non è di certo un caso che Koulibaly sia così tanto richiesto sul mercato. Il centrale senegalese è senza dubbio uno dei migliori in Europa nel suo ruolo, e le sue ultime prestazioni sono tornate ad altissimi livelli come ci aveva abituato tempo fa. Le pretendenti continuano ad essere alla finestra, e stando a quanto riportato da cm.com, pare che tre big in particolare siano intenzionate a tentare un assalto: Manchester City, Liverpool e PSG. Un pericolo concreto e costante per il Napoli, che sa bene di dover faticare parecchio se vuole trattenere il proprio difensore.

Koulibaly via? Non si abbassano le richieste di ADL

Il futuro di Koulibaly continua ad essere incerto, e nell’ambiente azzurro cominciano a venire fuori diversi dubbi. Che il centrale possa davvero dire addio nella prossima finestra di mercato? Possibile, ma soltanto alle condizioni di De Laurentiis: il patron dei partenopei continua a chiedere non meno di 100 milioni di euro, e vuole solo soldi cash.

