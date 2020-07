Il calciomercato del Napoli potrebbe vivere un ribaltone clamoroso nelle prossime ore. La situazione legata a Victor Osimhen è molto complessa e gli azzurri cercheranno di capire quanto prima come risolvere al meglio l’affare.

Calciomercato Napoli, Jovic resta un’idea: le ultime

Con il cambio di agente, l’affare Osimhen che sembrava ormai concluso si è fatto molto più complicato e nelle ultime ore si è fatto strada anche un po’ di pessimismo. Gli azzurri, però, restano fiduciosi e cercheranno nei prossimi giorni di tornare al punto di chiusura ma intanto si guardano intorno. Stando a quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il ‘Piano B’ è Luka Jovic, attaccante del Real Madrid in uscita dai Blancos dopo una stagione tutt’altro che esaltante. E’ stato acquistato la scorsa stagione dal club di Florentino Perez per 60 milioni di euro ma ha ampiamente deluso le aspettative. Il Napoli ha iniziato ad interessarsi al serbo da tempo e il Real Madrid sarebbe anche disposto ad una possibile cessione in prestito.

Le altre alternative

Gli azzurri, però, non hanno solo questi due nomi sul taccuino. Ci sono altri attaccanti già sondati che interessano al club di De Laurentiis. Su tutti Sardar Azmoun, attaccante iraniano dello Zenit San Pietroburgo con 32 reti in 51 presenze. Ma gli occhi restano fissi anche su Alfredo Morelos, attaccante 24enne dei Glasgow Rangers con 77 reti e 129 assist all’attivo in 137 presenze.

