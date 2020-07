Calciomercato Milan: per Pessina asta con un’altra big

Il club rossonero pensa a Matteo Pessina. Il centrocampista del Verona potrebbe arrivare in estate visto che piace a vecchio e nuovo corso.

Milan, c’è Pessina per il prossimo mercato

Il centrocampista del Verona sta dimostrando di valere il grande salto. Su di lui hanno messo gli occhi diverse big, il Mialn prima di tutti ma anche la Roma.

Molti però sono gli indizi di un possibile ritorno al Milan, vale a dire al club che tre estati fa lo ha sacrificato negli affari con l’Atalanta per l’acquisto di Kessie e Conti.

Il calciatore è cresciuto molto ed è attenzionato anche del club bergamasco e dello stesso Gasperini, che la scorsa stagione lo ha utilizzato in sole 12 occasioni di campionato.

A 23 anni il centrocampista brianzolo ha trovato la continuità per esprimersi al meglio anche in Serie A. Ed ora per lui si aprono tante porte.

Pessina costa la metà

Le soluzione sono tre. Tornare a Bergamo per giocare, o finire nella capitale o a Milano dove ci sarà Ralf Rangnick. Al manager in pectore di via Aldo Rossi non sfuggirà certo un particolare economico rilevante. Al momento della cessione il Milan ha ottenuto dai Percassi un diritto del 50 per cento sulla rivendita. Quindi adesso lo pagherebbe la metà. Un dettaglio non da poco per i rossoneri.