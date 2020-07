Calciomercato Lazio, Milinkovic ha scelto il suo futuro

Grandi movimenti in Serie A, dove soprattutto le big stanno cercando di portare avanti più operazioni di mercato possibili. Anche la Lazio ne sa qualcosa, e soprattutto in ottica cessioni. Dopo la straordinaria stagione disputata, è normale di come diversi gioielli in squadra siano richiesti più di prima, e tra questi c’è Milinkovic.

Mercato Lazio: PSG su Milinkovic, il serbo spinge per la cessione

La Lazio vorrebbe blindare i propri campioni, compreso Milinkovic. Il centrocampista biancoceleste continua ad avere tantissime pretendenti, e soprattutto il PSG pare non abbia mai mollato la presa. A tal proposito però, a differenza dello scorso anno, sembra che lo stesso giocatore abbia cambiato intenzioni per quanto riguarda il futuro. Se prima la permanenza era la scelta migliore per lui, adesso sta spingendo per la cessione. Milinkovic vorrebbe cambiare aria, e spera che la trattativa con i parigini si possa chiudere intorno ai 70 milioni di euro. A riportarlo è cm.it.

Futuro Milinkovic: niente forzatura con la società

Il futuro di Milinkovic passa da Parigi, e questo lo avevamo già immaginato mesi e mesi fa. Il PSG non ha mai nascosto il forte interesse, e soprattutto adesso vorrebbe tentare l’assalto decisivo, anche con l’aiuto del giocatore. Quest’ultimo però difficilmente forzerà la mano con la società.

