La Lazio comincia a preparare i colpo per la prossima Champions League. Tare e Lotito, infatti ,stanno già pensando alla prossima stagione. La squadra di Simone Inzaghi ha iniziato a muoversi sul mercato come riportato da Sky Sport.

Lazio, Borja Mayoral il nome nuovo per settembre

Il club di Lotito si starebbe muovendo per Borja Mayoral, attaccante 23enne del Real Madrid. Il calciatore in questa stagione ha giocato in prestito al Levante. Al momento c’è stata soltanto una richiesta di informazioni, ma la volontà della Lazio sarebbe quella di rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione e dell’avventura in Champions League.

Il rendimento di Boja Mayoral

L’attaccante spagnolo, di 23 anni, è un talento di cui in parecchi club europei hanno cominciato a prendere informazioni.

Per il calciatore che come detto quest’anno ha giocato nel Levante, c’è la fila.

L’attaccante in Liga in questa stagione ha segnato 8 gol, l’ultima nella vittoria col Celta Vigo. Il suo contratto è in scadenza nel 2021, quindi l’eventuale trasferimento potrebbe essere concluso a prezzo di saldo.

Per averlo, tuttavia, la Lazio dovrà chiudere l’affare a titolo definitivo. Niente prestiti o modalità differenti per il calciatore servirà un acquisto a titolo definitivo. Tare e Lotito, approfittando dei milioni che arriveranno dalla prossima edizione della Champions League stanno provando a rinforzare l’organico ed allungare la rosa. Ma attenzione al futuro di Ciro Immobile.

