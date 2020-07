Calciomercato Juventus, parla l’agente: “Vorrei portarlo al Napoli”

L’agente del calciatore ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘Calcio Napoli 24‘ e ha parlato del futuro del suo assistito.

L’ag. di Mandragora: “Peccato che Rolando non giochi domenica“

Luca De Simone, procuratore di Rolando Mandragora, ha parlato ai microfoni di ‘Calcio Napoli 24‘ rilasciando importanti dichiarazioni sul futuro del calciatore:” Peccato per Rolando che non potrà giocare domenica contro il Napoli per colpa dell’infortunio, avrebbe desiderato giocare al San Paolo. Adesso è già al lavoro per riprendere la sua forma fisica, speriamo di vederlo quanto prima in campo. Udinese? Confermo che la sua società e la Juventus ancora non hanno discusso del futuro del calciatore.

L’opzione di recompra da parte del club di Agnelli è stata rimandata fino al 30 agosto. Sicuramente nei primi giorni del mese che verrà parleremo con i club per capire la giusta destinazione del mio assistito“.

Ancora De Simone: “Lui al Napoli come contropartita di Milik? Per il ragazzo sarebbe un sogno“

“Confermo che per Rolando indossare la maglia della sua città sarebbe un sogno. In passato dichiarò che vorrebbe giocare al San Paolo proprio con la maglia azzurra. Ovviamente non è una novità per voi. Però, per il momento, da Torino non ho ricevuto ancora nessuna chiamata. I due club non hanno sentito il Napoli. Quindi se non ricevo alcuna telefonata parliamo solo di fantamercato“.