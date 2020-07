Calciomercato Juventus, arriva il sì di un attaccante

La Juventus si sta dimostrando ancora una volta una delle squadre più attive sul mercato, e in queste ultime settimane, il club bianconero sta pensando soprattutto ad un attaccante. Il futuro di Higuain è sempre più lontano da Torino, servirà un sostituto all’altezza e di livello internazionale.

Mercato Juventus: Lacazette pronto a dire si ai bianconeri

In attacco continuano ad esserci diversi obiettivi per la Juventus, sempre più intenzionata a prendere un centravanti. Tra i tanti nomi ce n’è uno che ha attirato particolare attenzione da parte di tutti: Alexandre Lacazette. L’attaccante dell’Arsenal è un obiettivo concreto, e negli ultimi giorni è stato accostato più volte alla squadra di Torino. Per quanto riguarda il francese inoltre, pare siano arrivate delle novità piuttosto importanti: stando a quanto riportato da Le10Sport, tra Juve e Lacazette ci sarebbero già stati diversi contatti, e sembra inoltre che sia arrivato il gradimento del giocatore. Il sì già c’è, ora si dovrà soltanto trattare con i Gunners.

Ultime Juventus: Lacazette o Milik in attacco

La Juventus continua i sondaggi per Lacazette, ma non dimentica l’obiettivo numero uno Arek Milik. Il centravanti polacco è in cima alla lista di Paratici e dirigenza, e la sensazione è che solo se dovesse sfumare lui, allora a quel punto di assalterà il francese dell’Arsenal.

