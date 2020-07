Inter, ora il pericolo per Lautaro Martinez porta il nome del Manchester City, sul calciatore ci sarebbe il club di Pep Guardiola pronto a chiudere l’affare.

Il Toro Martinez può finire in Premier League

Come riportato da Tuttisport, la telenovela Lautaro Martinez continua anche dopo la scadenza della clausola rescissoria.

Dopo la corte del Barcellona ed un rendimento non proprio brillante fra metà giugno e inizio luglio, Lautaro Martinez si sta riprendendo.

Ma ora il pericolo e un altro per l’Inter, anzi altri due. Su di lui ci sarebbe il Manchester City oltre che il Real Madrid.

Marotta più passa il tempo e più vorrebbe tenere il Toro ma i milioni del City potrebbero far cambiare idea ai nerazzurri.

Inter: il Barcellona è lontano per Lautaro

E intanto il Barcellona si è allontanato. Il club spagnolo non ha avuto la forza economica di pagare la clausola da 111 milioni, né di avvicinarsi alle richieste dell’Inter (almeno 90 milioni più una contropartita gradita). In Spagna restano convinti che il club blaugrana, completate le cessioni, tra il 31 agosto e il 7 settembre proverà un nuovo assalto.

Tuttavia la sentenza del TAS che ha ridato la Champions al Manchester City ha riacceso il mercato di Pep Guardiola che vorrebbe l’attaccante argentino. Se la Liga ha frenato la voglia di Lautaro del Barcellona ribadendo rigidi paletti economici ai club, ora in Inghilterra sono liberi di sognare.

Inter: pronti diversi scambi per convincere Conte

Per Guardiola Lautaro è ritenuto da anni il vero erede di Aguero. Il City potrebbe non avere difficoltà a inviare un assegno superiore ai 100 milioni, ma anche inserire calciatori graditi come terzino sinistro Angelino (che bene ha fatto in prestito al Lipsia) o Gabriel Jesus, attaccante che piace a Milano.

Con Aguero che tra una stagione sarà svincolato, gli inglesi hanno bisogno di un altro attaccante su cui puntare in chiave futura.