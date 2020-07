Calciomercato Inter: è Immobile il sostituto di Lautaro

L’addio di Lautaro Martinez sembra cosa certa, al di là di come si risolverà. E’ per questo che l’Inter si cautelerà sul calciomercato, puntando forte su Ciro Immobile.

Calciomercato Inter, idea Immobile: Conte lo vorrebbe accanto a Lukaku

Il Barcellona è in auge su Lautaro Martinez, ma anche il Manchester City, pronto a piazzare sul piatto diverse contropartite per convincere la società nerazzurra al dietrofront nella trattativa che porterebbe il Toro in blaugrana. Ma riflette il club nerazzurro, che ha voglia di prendere il giusto sostituto di Lautaro Martinez. Il nome di Ciro Immobile è venuto fuori, per affidare il reparto offensivo alla coppia che formerebbe con Romelu Lukaku ed Esposito e Sanchez ancora in qualità di perni di riserva.

Inter, ecco Immobile: Ciro potrebbe dire addio alla Lazio dopo le polemiche