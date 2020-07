Calciomercato Inter, ipotesi a sorpresa per il futuro di Eriksen

Christian Eriksen non si è adattato benissimo alla Serie A, tanto meno al gioco di Conte. Ora per il danese c’è un’ipotesi a sorpresa per il futuro.

Ultime Inter: Eriksen può partire, Real in agguato

L’Inter continua a portare avanti il suo calciomercato, e lo fa pensando soprattutto a quelli che saranno i colpi in entrata. Occhio però anche alla cessioni, con qualche giocatore continuamente richiesto da qualche big. Oltre ai vari Lautaro e Skriniar, i nerazzurri dovranno gestire al meglio anche la situazione legata ad Eriksen. L’ex Tottenham è arrivato con tante aspettative, ma nel corso delle ultime partite è scivolato sempre più in basso nelle gerarchie di Conte. Ora il centrocampista può partire, con un Real Madrid che è ancora in agguato come un anno fa. La soluzione a sorpresa sarebbe rappresentata da un prestito biennale ai Blancos, che garantirebbe all’Inter di liberarsi almeno per un po dell’alto stipendio del giocatore. Questa la notizia riportata da cm.it.

Eriksen via, Tonali arriva

La partenza – ipotizzabile – di Eriksen, permetterebbe senza dubbio un assalto concreto a Sandro Tonali. Il talento del Brescia è un obiettivo concreto, e in caso dovesse partire uno dei giocatori nerazzurri, ecco che l’operazioni potrebbe prendere un’ulteriore accelerata. Intanto una cosa è certa: Eriksen non è adatto a Conte, Tonali molto di più.