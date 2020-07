Calciomercato Inter: City anche su Skriniar, pronta la contropartita

L’Inter continua a pensare al mercato di settembre. I nerazzurri riflettono non solo sul mercato in entrata ma anche su quello in uscita.

Skriniar obiettivo di Guardiola: pronto uno scambio?

La formazione di Antonio Conte potrebbe ancora una volta cambiare pelle. Come riportato da Repubblica, infatti, sono diversi i pilastri che potrebbero andar via.

La società, in nome dell’allenatore, potrebbe sacrificare in uscita uno dei suoi big presenti in rosa. Tra i principali indiziati restano sempre Lautaro Martinez, Milan Skriniar e Marcelo Brozovic, anche se tra i tre la scelta d idi Antonio Conte sarebbe quella di privarsi del centrale slovacco. Il centrale è ritenuto sicuramente un elemento valido, ma non così imprescindibile nella difesa a tre e vista la maggiore importanza ricoperta dagli altri due calciatori all’interno del suo gioco.

Lautaro e Skriniar tra Barcellona e Manchester City

Se le voci sul presunto ok dell’Inter all’inserimento di Junior Firpo come contropartita per Lautaro Martinez da parte del Barca dovessero essere confermate, allora i nerazzurri dovrebbero prendere un attaccante.

Chi? La migliore occasione potrebbe arrivare dal Manchester City che per Milan Skriniar farebbe follie. In caso di contatti tra i due club, l’Inter avrebbe infatti in mente di chiedere Gabriel Jesus.

Il brasiliano sarebbe una buona contropartita per il centrale ex Sampdoria che tuttavia avrebbe un valore ancora più alto. Il problema però è che anche il City vuole Lautaro Martinez e non vorrebbe propiziare proprio l’addio della punta argentina.