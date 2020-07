Calciomercato Inter, Alaba ora si avvinca: spazzata via la concorrenza

Calciomercato Inter, Alaba in Serie A è un’idea concreta: ecco perché

Non è un mistero, l’inter per il prossimo calciomercato, andrà dritto su un esterno mancino. Dopo il colpo Hakimi, potrebbe arrivare un altro acquisto piazzato da Beppe Marotta, sempre pescando dalla Bundesliga. Si tratta di David Alaba, talento austriaco pronto a dire addio al Bayern Monaco dopo una lunga cavalcare con la maglia del club tedesco. Ha voglia di lanciarsi in una nuova avventura e quella a Milano, sponda nerazzurra, potrebbe essere una buona ipotesi per lui.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, infortunio De Ligt: la spalla non gli dà tregua, si opera

Inter, Alaba può arrivare: il Barcellona si tira fuori dall’asta di calciomercato

A dare ancora più chance di realizzazione per l’acquisto di David Alaba è la concorrenza che verrà meno. Sì, perché tra i club in auge su di lui sembrava esserci solo il Barcellona a preoccupare l’Inter. Ma stando a quel che rivelano i colleghi iberici del Mundo Deportivo, il club blaugrana si tirerà fuori da quest’asta di calciomercato per il terzino austriaco. La situazione economica della società catalana non è delle migliori ed è per questo che si vivranno difficoltà anche sulla situazione legata a Lautaro Martinez. Il terzino del Bayern Monaco rappresenterebbe una soluzione incredibile per il 3-5-2 di Antonio Conte che troverebbe così due esterni tra i più desiderati dell’intero panorama della Bundesliga e forse d’Europa: Hakimi da una parte, Alaba dall’altra.