Calciomercato Fiorentina, Ribery ‘sponsor’ per l’arrivo della stella: le ultime

La Fiorentina intende puntare su altri campioni per la prossima stagione e si prepara anche a qualche super colpo di calciomercato.

Calciomercato Fiorentina, si punta Mandzukic

L’acquisto di Franck Ribery ha portato grandi miglioramenti alla Fiorentina, soprattutto dal punto di vista della mentalità. Attualmente i Viola si trovano a combattere per la salvezza e la grande esperienza, unita alla leadership, del calciatore francese ex Bayern Monaco sta portando a ottimi risultati nell’ultimo periodo. Intanto Rocco Commisso ha intenzione di puntare anche su altri calciatori di esperienza: Mario Mandzukic su tutti.

Mandzukic arriva grazie a Ribery?

Il calciatore croato ha chiuso il suo rapporto con Al-Duhail e potrebbe pensare di rimettersi in gioco nel nostro campionato. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, la Fiorentina sta lavorando proprio all’acquisizione dell’ex centeravanti della Juventus per portare altra esperienza e qualità al reparto offensivo. L’uomo che potrebbe facilitare la trattativa sembra essere proprio Franck Ribery che potrebbe convincere l’ex compagno ai tempi del Bayern Monaco a vestire la maglia viola per il futuro.

