Calciomercato Fiorentina, Aquilani è il nuovo tecnico della Primavera (UFFICIALE)

Il club viola ha annunciato sul proprio sito il nome del nuovo tecnico che guiderà la formazione Primavera nel 2020/2021.

Aquiliani nuovo allenatore della Primavera viola

Alberto Aquilani è ufficialmente il nuovo allenatore della formazione Primavera. Come allenatore ha allenato l’Under 18 dei viola, per poi passare nello staff di Beppe Iachini in prima squadra, come collaboratore tecnico. Questo il messaggio che è apparso sul sito ufficiale della squadra: “ACF Fiorentina comunica che l’allenatore della Primavera 2020/2021 sarà Alberto Aquilani.

Cresciuto nelle giovanili della Roma dove ha vinto due Coppa Italia e una Supercoppa Italiana, ha vestito anche le maglie di Liverpool, Juventus, Milan e Sporting Lisbona (vincendo la Supercoppa di Portogallo nel 2015). Ha vestito anche la maglia viola per tre anni, collezionando 81 presenza segnando 13 reti. A lui vanno i migliori auguri per questa nuova avventura“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Fiorentina, Ribery sponsor per l’arrivo della stella: le ultime

Insistenti le voci che vogliono De Rossi come nuovo allenatore

Secondo ‘Sky Sport‘ la Fiorentina è in perenne contatto con Daniele De Rossi. Giorni fa lo stesso Rocco Commisso dichiarò che si trattava di una ‘fake news‘. L’ex centrocampista della Roma avrebbe già completato il suo futuro staff: Giampiero Pinzi (ora collaboratore di Luca Gotti all’Udinese), Antonio Mirante (che ha il contratto in scadenza con la Roma nel 2021) e come match analyst Simone Beccaioli (che ha lavorato in nazionale sia con Lippi che con Donadoni).