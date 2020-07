Calciomercato Benevento, Schurrle dice ‘no’… e si ritira a 29 anni!

Calciomercato Benevento, Schurrle dà l’addio al calcio e si ritira: altro che approdo in Serie A

E’ clamorosa la notizia che giunge direttamente dalla voce di Andrè Schurrle: il campione del Mondo della Germania del 2014, ha deciso di ritirarsi. Tutto vero, a soli 29 anni, dice addio al calcio giocato. Sfuma l’obiettivo di calciomercato del Benevento, con il club di Vigorito che stava assaporando l’idea di andarlo a prelevare a costo zero, dopo la sua esperienza con il Borussia Dortmund. Il calciatore ha vissuto nella sua breve carriera dei picchi incredibili, raggiungendo le vette tra campionato vinto e Coppa del Mondo. Adesso però il classe ’90, a soli 29 anni, dice addio al calcio.

LEGGI ANCHE >>> Milan-Bologna, conferenza Pioli: “Ora siamo squadra. Su Ibrahimovic…”

Benevento, beffa Schurrle: “Mi ritiro, non ho più bisogno del calcio”

Si ritira quella che era la promessa del calcio tedesco quando vestiva la maglia del Bayer Leverkusen, Andrè Schurrle. Il calciatore tedesco sarebbe approdato in Serie A e con la maglia del Benevento nel prossimo anno, ma tutto salva perché è lo stesso esterno ormai ex giocatore, a dire addio al calcio. Si ritira, lo ha annunciato in un’intervista ai microfoni del Der Spiegel, in Germania: “Stavo pensando ad un po’ di tempo a quest’idea, alla fine ho deciso. I momenti difficili sono stati sempre maggiori rispetto a quelli felici ed è per questo che ho preso questa decisione. Non ho più bisogno di ricevere applausi dal pubblico”.