Notizie Barcellona, Setein: “Non so se allenerò in Champions”

Quique Setien, tecnico del Barcellona, ha parlato dopo la sconfitta del Barcellona contro l’Osasuna nell’ultima partita di campionato che ha consegnato il titolo al Real Madrid.

Le parole dell’allenatore del Barca

Il tecnico dei blaugrana ha gettato pesanti ombre sul suo futuro alla guida del Barça anche per la prossima edizione della Champions League e per la gara contro il Napoli.

«Spero di essere l’allenatore del Barcellona in Champions League, ma non sono sicuro che sarà così. Dobbiamo fare autocritica altrimenti pregiudicheremo tutto, non solo quanto fatto ma anche il futuro di questo club.

In questi mesi abbiamo cercato di migliorare le nostre prestazioni, ma i risultati contano e ora tutto si riduce al successo: oggi l’avversario ha tirato tre volte segnando due goal, noi ci abbiamo provato. Abbiamo prodotto 15 occasioni da rete, che però non sono bastate per evitare la sconfitta».

Barcellona, anche Messi ha tanti dubbi

Parecchi dubbi erano stati confermati anche da Leo Messi. L’attaccante ha parlato della prossima sfida dei catalani contro gli azzurri sostenendo che con queste gare la formazione catalana potrebbe anche uscire dalal competizione contro la formazione di Rino Gattuso con la quale giocherà la gara di ritorno in Champions League degli ottavi.