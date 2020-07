Stagione completamente da dimenticare per il Barcellona. Il club spagnolo ha esonerato Valverde a campionato in corso per affidarsi a Quique Setien, che dopo un buon inizio è subito calato a picco. Dopo essersi trovato per gran parte del campionato in cima alla classifica, alla fine la Liga spagnola è persa per mano dei grandi rivali del Real Madrid.

Barcellona, Liga persa: Messi una furia in vista del Napoli

Leo Messi una furia al termine dell’ultima partita contro l’Osasuna, dove il Barcellona è uscito nuovamente sconfitto. Persa la Liga contro il Real Madrid, ora si penserà alla Champions League direttamente ad agosto, dove i catalani sono usciti dal San Paolo con il risultato di 1-1. Ora l’allenatore arrivato lo scorso gennaio rischia già di essere esonerato per il finale di stagione.

Leo Messi una furia al termine della sconfitta con l’Osasuna che ha sancito ufficialmente la sconfitta del campionato spagnolo. Il calciatore è preoccupato per il resto della stagione, dove gli spagnoli dovranno affrontare gli ottavi di finale di Champions League contro il Napoli, partendo dal risultato di 1-1. L’argentino ora non solo non pensa di poter vincere più la Champions, ma nemmeno la singola gara prossima della competizione con il Napoli se il gioco resterà questo.