Torino, Vagnati: “Mercato? Su Gabbiadini e Iago Falque…”

Torino, Vagnati a Sky Sport

Davide Vagnati, ds del Torino, ha parlato a Sky Sport prima della gara contro il Genoa:

Le parole di Vagnati

“Dobbiamo giocare una partita davvero importante. Gabbiadini è un ottimo calciatore ma onestamente non ci stiamo pensando più di tanto perchè stiamo pensando alla stagione.

Classifica? Sicuramente in questo momento se abbiamo questa classifica ci meritiamo questo, verso la fine del campionato i valori vengono fuori quindi meritiamo questi punti. Il mister voleva dire questo. Ritengo che in ogni caso, il mio pensiero, è che è la stessa squadra dello scorso anno che ha fatto un campionato completamente diverso. Ora l’unico obiettivo non è quello di rammaricarci ma raggiungere la salvezza il prima possibile.

Falque? Non ho parlato con Iago, sarebbe non professionale, non mi permetterei mai di importunarlo, Iago è un calciatore importante e lo ha già dimostrato, c’è stato qualche infortunio di troppo ma è un calciatore di troppo. Il Genoa ha la possibilità di riscattarlo.

Izzo? Non faccio l’allenatore e faccio il ds, tutti hanno le loro competenze e responsabilità.

Risultato? Più si avvicina il finale di stagione e più i punti pesano, ad oggi il risultato è determinante per la nostra stagione”.