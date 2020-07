SPAL-Inter: risultato, sintesi e gol – HIGHLIGHTS VIDEO

Ecco il video degli highlights della gara tra SPAL e Inter vinta dai nerazzurri.

Gli highlights ed il video della gara SPAL-INTER

Parte bene l’Inter che centra il palo in avvio con Brozovic. Risponde la SPAL con la traversa di Petagna. Il primo gol porta la firma di Antonio Candreva che in diagonale al 34′ porta i nerazzurri in vantaggio.

Nel secondo tempo l’Inter amministra e punge quando può come al 55′ con Biraghi che segna il raddoppio. Ma non è finita perchè si aggiunge al tabellino anche Sanchez di testa dopo pochi minuto. Il cileno chiude la gara e spegne le speranze di rimonta. C’è gioia poi anche per Roberto Gagliardini.