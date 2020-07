Tornano i tre punti per i nerazzurri, in una partita tra SPAL e Inter senza proprio storia. Vittoria della squadra di Conte che torna a conquistare i tre punti dopo il passo falso degli ultimi giorni, il pareggio contro l’Hellas Verona. Continua a segnare tanto la squadra di Conte, ma questa volta chiude con la porta inviolata contro la SPAL. Primo tempo terminato in vantaggio per i nerazzurri, poi nella ripresa l’Inter travolge a valanga la SPAL. Da ricordare che sullo 0-0 ha colpito un legno Petagna.

SPAL-Inter 0-4, risultato e tabellino: poker dei nerazzurri

Una partita a senso unico dall’inizio, anche se sullo 0-1 la SPAL ha reclamato un calcio di rigore che poteva sembrare evidente, ma l’arbitro e il VAR hanno lasciato correre. Dopo il gol di Candreva nel primo tempo, nel secondo arrivano le reti di Biraghi, Sanchez e Gagliardini. L’Inter e Conte ricevano la conferma dai calciatori che in questo momento dovevano dimostrare qualcosa in più per la prossima stagione..

Il tabellino della partita

SPAL : Letica; Sala, Vicari (82′ Salamon), Bonifazi, Reca (66′ Cionek); Murgia (82′ Tunjov), Valdifiori, Dabo, Strefezza (66′ D’Alessandro); Petagna, Cerri (75′ Di Francesco). All.: Di Biagio.

INTER: Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni (63′ D’Ambrosio); Candreva (79′ Pirola), Brozovic, Gagliardini (74′ Borja Valero), Biraghi (63′ Young); Eriksen; Sanchez (79′ Esposito), Lautaro Martinez. All.: Conte

Gol: 37′ Candreva (I), 55′ Biraghi (I), 60′ Sanchez (I), 74′ Gagliardini (V)

Ammoniti: Bastoni (I), Valdifiori (S), Murgia (S), Biraghi (I), Ranocchia (I).