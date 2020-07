Non c’è storia nella partita tra SPAL e Inter. Vittoria netta della squadra di Antonio Conte che torna a conquistare i tre punti dopo il passo falso e il pareggio con l’Hellas Verona. Primo tempo terminato in vantaggio per i nerazzurri, poi nella ripresa l’Inter travolge a valanga la SPAL.

SPAL-Inter 0-4: highlights, risultato, sintesi e gol – VIDEO

Il gol che sblocca la partita arriva con la firma ancora di Antonio Candreva, uno dei calciatori più in forma dell’Inter di Conte post Covid 19. Nella ripresa è assedio dei nerazzurri con le reti di Biraghi e Sanchez molto ispirati. A chiudere definitivamente il match è Gagliardi.

Il tabellino della partita

SPAL : Letica; Sala, Vicari (82′ Salamon), Bonifazi, Reca (66′ Cionek); Murgia (82′ Tunjov), Valdifiori, Dabo, Strefezza (66′ D’Alessandro); Petagna, Cerri (75′ Di Francesco). All.: Di Biagio.

: Letica; Sala, Vicari (82′ Salamon), Bonifazi, Reca (66′ Cionek); Murgia (82′ Tunjov), Valdifiori, Dabo, Strefezza (66′ D’Alessandro); Petagna, Cerri (75′ Di Francesco). All.: Di Biagio. INTER: Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni (63′ D’Ambrosio); Candreva (79′ Pirola), Brozovic, Gagliardini (74′ Borja Valero), Biraghi (63′ Young); Eriksen; Sanchez (79′ Esposito), Lautaro Martinez. All.: Conte

Gol: 37′ Candreva (I), 55′ Biraghi (I), 60′ Sanchez (I), 74′ Gagliardini (V)

Ammoniti: Bastoni (I), Valdifiori (S), Murgia (S), Biraghi (I), Ranocchia (I).