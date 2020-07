Serie A, Spadafora: “Per tornare allo stadio il problema è un altro”

Le parole di Ministro Spadafora sulla Serie A

Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport italiano e delle politiche giovanili, ha parlato durante il question time al Senato della possibile riapertura degli stadi.

Il Ministro dello sport sulla riapertura degli stadi

“L’emergenza sanitaria ci ha costretto a bloccare tutto, poi con gradualità abbiamo provato a ripartire ma ora non c’è fretta.

La prudenza ci ha consentito di ripartire, riprendendo alla fine anche le competizioni. Oggi confrontandomi col Ministro della Salute e col Cts abbiamo convenuto di proseguire su questa linea di prudenza che ci ha consentito tornare a fare sport, semmai, prepararci in maniera forte affinché a settembre ci siano davvero tutte le condizioni per far tornare la gente allo stadio.

Questo potrebbe permettere a decine di migliaia di tifosi di assistere alle competizioni sportive. E’ vero che negli stadi ci sarebbero le condizioni migliori per permettere a un numero limitato di tifosi di entrare, ma il pericolo sarebbe un altro, il flusso.

Sarebbe difficile consentire a un flusso di 10-12 mila persone di andare tutte in uno stadio senza entrare in contatto.

Bisognerebbe capire come gestire subito questo flusso: mancando ormai poco più di due settimane alla fine del campionato e in questi giorni, insieme alla Federazione e alle Leghe, sarebbe difficile da organizzare. Il mio impegno è quello di studiare delle misure che saranno in vigore da settembre”.