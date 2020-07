Roma-Verona, Fonseca: “Zaniolo ha fatto male, così non va assolutamente bene”

Dopo la vittoria sofferta contro il Verona, la Roma si è portata solitaria al quinto posto: Fonseca ha analizzato il match contro il giallobù ai microfoni di Sky Sport.

Il tecnico giallorosso si è detto più soddisfatto della prestazione e soprattutto della classifica che ora tiene un po’ più tranquillo il club.

“E’ sempre molto difficile giocare contro squadre come il Verona. Penso che abbiamo giocato bene e potevamo chiudere prima la partita. Difensivamente siamo stati molto bravi, Pau Lopez non ha fatto quasi nulla. Abbiamo creato tante situazioni chiare nel secondo tempo per fare il terzo gol ma loro pressavano ad uomo e ci hanno chiuso bene”.

Mancini che sgrida Zaniolo è un bene? “Sì, ha un grande atteggiamento. Sono con Mancini. Zaniolo doveva fare qualcosa di più, doveva aiutare e non lo ha fatto“.

Zaniolo come sta mentalmente? “Quando noi inseriamo qualcuno, chi entra deve aiutare la squadra. Deve capire che quando entra deve lavorare prima per la squadra. Oggi non mi è piaciuto perché non lo ha fatto. Per me bisogna prima lavorare per la squadra e oggi non sono soddisfatto del suo atteggiamento“.

Fonseca su Dzeko

Dopo il gol Edin Dzeko non ha esultato ed è sembrato un po’ nervoso.

“No, non so cosa sia successo. Ha aiutato tanto la squadra e mi è piaciuto“.

Kolarov difensore centrale? “Mi è piaciuto tanto, ha fatto molto bene, può essere una soluzione anche per il futuro“.

