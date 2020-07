Oroscopo di domani 17 luglio: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo venerdì.

Oroscopo Paolo Fox 17 luglio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Domani ci sarà la Luna nel vostro segno che è sintomo di nuovi movimenti e realtà, anche in amore. Siate meno nervosi, soprattutto con il partner, anche se è un momento complicato. Agosto sarà un mese molto pericoloso in questo senso, resteranno in piedi solamente le coppie davvero solide.

Toro. Si avvicina un fine settimana molto importante per voi che siete un segno che ama vivere la propria relazione in tranquillità. Ora volete una relazione che sia anche un punto di riferimento.

Gemelli. In questi giorni avete molta grinta ed energia e per questo riuscite a portare avanti molte situazioni complicate da soli. Ora dovreste cercare di recuperare un rapporto di coppia oppure capire quale sia la persona più adatta a voi.

Cancro. In questo momento avete davvero pochissime certezze. Sfruttate questo periodo di fermo per riflettere di più. Dovreste concentrarvi maggiormente sull’amore: fare dei progetti, avete bisogno di più concretezza dal punto di vista emotivo.

Leone. Domani e per tutto il weekend sarete vincenti, soprattutto in famiglia e in amore. La fase complicata che abbiamo appena vissuto ci ha insegnato ad apprezzare di più i sentimenti, gli affetti. Ci ha fatto realizzare che non si può vivere solo per lavorare e guadagnare soldi. E questo lo avete capito molto bene! I prossimi tre mesi saranno davvero molto promettenti.

Vergine. Domani ti trascinerai confusione e nervosismo fino al pomeriggio avanzato, ma da sabato, vedrai, starai molto meglio. In amore avrete modo di recuperare nel mese di agosto, per cui se state vivendo dei contrasti di coppia, un rapporto difficile, converrebbe sfruttare questo mese.

CLICCA QUI PER LEGGERE L’OROSCOPO DEL GIORNO

Oroscopo di domani: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Domani troverete il coraggio e la forza per andare avanti. Se sul lavoro avete ancora molte insicurezze, in amore le cose vanno molto meglio. Ora non vi manca di certo il sostegno di famigliari e amici, ma dovreste provare a risolvere alcuni problem idi carattere pratico.

Scorpione. Il weekend si avvicina e siete pronti ad essere sfavillanti. E’ l’ora di pianificare qualcosa in vista di agosto: Venere nel segno non risolverà tutti i problemi ma qualcosa di buono lo farà.

Sagittario. Domani sarete ancora piuttosto dubbioso e confuso. Anche oggi potrebbe essere un giorno di pura confusione. In questo momento l’amore e i rapporti con gli altri sono da rivedere. Qualcuno, forse, ha vissuto un tradimento, o morale o fisico, ma pur sempre un tradimento.

Capricorno. Dovreste chiarire cosa non va ora nei vostri piani. Alcuni giorni siete molto lucidi e grintosi; in altri, invece vi chiudete completamente per riflettere. In isolamento vi sentite meglio, perché quando siete messi di fronte a decisioni importanti, state meglio nel silenzio assoluto.

Acquario. Vorreste vivere grandi novità e cambiamenti ma manca la parte per realizzarli: i soldi! Per questo motivo alcuni progetti importanti diventano molto difficili da concretizzare. In questo periodo l’amore e le amicizie vanno molto bene.

Pesci. Domani dovrete usare molta prudenza, ma sabato e domenica saranno due giornate migliori. Agosto, magari non risolverà tutti i vostri problemi, ma porterà una ventata di aria fresca. Se adesso state provando molta tensione, del nervosismo forse in parte succede perché c’è una grande disorganizzazione nella vostra vita vita.

L’oroscopo delle squadre di Serie A

ATALANTA – La Dea è una Bilancia per eccellenza, essendo nata il 17 ottobre. Come ogni Bilancia non manca il sostegno di chi sta vicino, in questo caso i tifosi che sognano in grande e vorrebbero andare avanti sia in campionato che in Champions League, soprattutto dopo gli stop recenti della Juventus.