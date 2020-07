Oroscopo di oggi 16 luglio: Paolo Fox, previsione e classifica segni – VIDEO

Oroscopo di oggi 16 luglio: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo giovedì.

Oroscopo Paolo Fox 16 luglio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Non è un periodo felicissimo per te, e questo ti sta portando ad essere spesso nervoso anche con chi ti è accanto. Cerca di risolvere ogni tipo di disguido, sia con gli altri che personali, in modo da vivere il tutto in maniera più serena. E' l'occasione giusta per tornare indietro sugli errori del passato….