News Roma, lite Zaniolo-Mancini: Veretout svela tutto

In occasione della vittoria di ieri sera contro l’Hellas Verona per 2-1, si è visto un brutto battibecco tra due giallorossi nel secondo tempo.

Lite Zaniolo-Mancini. Il punto della situazione

Jordan Veretout è andato in gol su rigore nella sfida contro l’Hellas Verona di Ivan Juric. Terza vittoria consecutiva per i giallorossi che consolidano il quinto posto. Nel match però non sono mancate le polemiche. Stavolta riguardano due compagni di squadra: Niccolò Zaniolo e Gianluca Mancini. Quasi alla metà del secondo tempo il numero 22 della Roma è entrato in campo al posto di Lorenzo Pellegrini, ma il suo impatto nella partita non è piaciuto né a Paulo Fonseca, né ai tifosi né ai compagni di squadra.

Il centrale di difesa Mancini era quello più nervoso con il fantasista ex Inter, colpevole di non aver aiutato i compagni in difesa durante i numerosi attacchi in area di rigore degli scaligeri. Da lì è nato un battibecco fino alla fine della gara.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Al-Baker allo scoperto: Sono interessato al club italiano

Parla Veretout: “Vi racconto il litigio tra Zaniolo e Mancini“

Ai microfoni di ‘Sky‘ l’ex Fiorentina ha dichiarato: “Gianluca Mancini è un ragazzo che vuole vincere sempre, non accetta la sconfitta. Il comportamento di Niccolò non gli è piaciuto e lo ha redarguito più volte, solo perché c’era il rischio di subire il gol nel finale. Fortuna che negli spogliatoi tutto si sia risolto. L’importante era vincere“.