News Juventus, sospiro di sollievo per Sarri. Le ultime sulle loro condizioni

Nel match di ieri sera contro il Sassuolo alcuni giocatori hanno terminato la partita con strascichi. Ecco il punto della situazione.

Nulla di grave per Chiellini e Bentancur

Buone notizie per Maurizio Sarri. I suoi due calciatori, il capitano Giorgio Chiellini e Rodrigo Bentancur, questa mattina sono stati sottoposti ad accertamenti radiologici che hanno escluso lesioni muscolari. Il capitano dei bianconeri, dopo 20 minuti di gioco aveva chiesto il cambio per un problema al polpaccio. Ha aiutato i suoi compagni, ha stretto i denti e ha retto per tutto il tempo, venendo sostituito nella seconda frazione di gioco dal suo compagno di reparto Daniele Rugani.

Questo il comunicato ufficiale del club sul proprio sito: “Una volta rientrati nella notte da Reggio Emilia, dopo aver disputato la gara contro il Sassuolo, i calciatori hanno ripreso gli allenamenti in vista dell’importante sfida di lunedì contro la Lazio. Per chi ha giocato seduta di recupero e scarico, chi non ha preso parte alla partita ha svolto lavoro personalizzato“.

Chiellini e Bentancur, il comunicato ufficiale

“Bentancur e Chiellini si sono recati questa mattina al J/Medical ad accertamenti radiologici che hanno escluso lesioni muscolari. Le loro condizioni saranno valutate giorno dopo giorno. Nella giornata di domani non è previsto alcun allenamento. Il lavoro di squadra riprenderà, regolarmente, nella giornata di sabato pomeriggio“.